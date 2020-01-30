Вступило в силу решение о повышении регионального материнского капитала

Вчера, 10:00 Категория: Общество

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Вчера, 30 января, областной парламент одобрил два важных социальных закона в рамках послания президента РФ Федеральному собранию. Во-первых, депутаты поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера об увеличении регионального материнского капитала до 100 тысяч рублей.

– Те семьи, которые имеют третьего и последующего ребёнка, могут обратиться в управление социальной защиты, чтобы получить уже не 63 тысяч рублей, как это было ранее, а 100 тысяч, – заявил председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Александр Журавлёв.

Закон дополнили тем, что уровень дохода семьи, претендующей на региональный маткапитал, должен составлять два прожиточных минимума, а не один, как это было ранее. Норма вступает в силу с 1 января 2020 года сразу после его публикования.

Ещё одна мера поддержки семей с третьим и последующим ребенком касается ежемесячного пособия в размере одного прожиточного минимума, то есть более 10 тысяч рублей. Прежде действовало ограничение – если при достижении ребёнка возраста полутора лет он получал место в детском саду, платежи прекращались. Сейчас фактически до трех лет при рождении третьего и последующего детей родители могут получать эту выплату вне зависимости от того, получили они место в детсаду или нет.