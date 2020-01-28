В УФАС заинтересовались многомиллионными счетами за газификацию частных домов в Кыштыме

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Фото из открытых источников

Как ранее сообщалось на сайте «КР», жителю Кыштыма рассчитали стоимость подключения частного дома к газопроводу в сумме 16 миллионов 921 тысячи 410 рублей.

Расчёт указан в договоре о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, который предоставили мужчине в филиале АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Кыштыме.

По данному факту Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области проводит проверку.

Как сообщил официальный представитель администрации Кыштымского городского округа в группе «Мы из Кыштыма» ВКонтакте, глава Людмила Шеболаева обратилась в Правительство Челябинской области с просьбой организовать совместное совещание по этому вопросу. Это не единичные обращения граждан.

Пресс-служба АО «Газпром газораспределение Челябинск» предоставила сайту «КР» официальный ответ по поводу ранее опубликованной информации о многомиллионном счёте:

«Согласно информации, предоставленной ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ГРС города Кыштыма исчерпала свою пропускную способность с учётом фактической загрузки и ранее выданных технических условий на подключение.

Соответственно АО «Газпром газораспределение Челябинск» не имеет технической возможности присоединения новых потребителей, запитанных от этого источника. В соответствии с п.п «б» п.32 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства от 30.12.2013 № 1314, техническая возможность подключения определяется, в том числе с учётом оценки альтернативных вариантов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к существующим сетям газораспределения. В данном случае был рассчитан альтернативный вариант подключения от ГРС Тайгинка, расположенной на расстоянии более 12 километров.

Размер платы за техприсоединение по индивидуальному проекту утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов – Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Согласно статье 7 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» организация газоснабжения населения входит в полномочия органов местного самоуправления поселений и осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами. Для получения информации о перспективах газификации города Кыштыма рекомендуем обратиться в администрацию Кыштымского городского округа»