В Кыштыме подросткам продавали сигареты и алкоголь

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В ночь на 25 января на территории Кыштымского округа прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

На борьбу с преступностью и охрану общественного порядка вышли 97 человек. Кроме сотрудников полиции, были задействованы также представители частных охранных предприятий, добровольных народных дружин, судебные приставы, работники МЧС, Кыштымского лесничества и другие службы.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних составили пять административных протоколов. Три из них – за неисполнение родителями обязательств по воспитанию детей. Кроме того, был выявлен один факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему и один – продажи табачной продукции подростку в одном из магазинов по улице Красной Звезды.

Той же ночью сотрудники отдела по незаконному обороту наркотиков задержали 24-летнего жителя Озёрска. В ходе проведения личного досмотра в правом кармане его куртки был обнаружен и изъят свёрток с веществом белого цвета. Содержимое свёртка отправлено на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт реализации продавцом магазина, расположенного в посёлке Тайгинка, алкогольной продукции без соответствующих лицензионно-разрешительных документов и акцизных марок. В отношении продавца составлен административный протокол. Женщине грозит штраф от 30 тысяч рублей. Кроме того, из оборота изъято пять бутылок водки и два с половиной литра спиртосодержащей продукции на общую сумму 1075 рублей.