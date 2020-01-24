Кыштымцам расскажут, как воплотить мечты в реальность силой мысли

Вчера, 11:32 Категория: Общество

333

0

Фото взято со страницы библиотеки имени Б. Швейкина в ВКонтакте.

Завтра в молодёжном центре «Республика», созданном на базе центральной библиотеки имени Бориса Швейкина, пройдёт лекторий на тему: «Воплощаем мечты в реальность мыслями и действиями».

Спикером выступит уроженка Кыштыма, а ныне жительница Екатеринбурга Алина Шакирова. Она известна нашим читателям и посетителям центра «Республика», поскольку её выступление станет уже третьим по счёту в рамках цикла лекций о личностном росте и самоутверждении.

Все желающие могут прийти завтра к 18 часам в библиотеку, чтобы познакомиться с неординарной девушкой и узнать секреты, как превратить свои мечты в реальность.