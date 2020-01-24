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Названы города, где студенты получают самые высокие зарплаты

Сегодня, 16:01 Категория: Общество
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Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург стали лидерами по размерам зарплат, на которые могут претендовать студенты. К такому выводу пришли аналитики сервиса Avito.

 

Так, в столице средняя зарплата студентов составляет 44,7 тысяч рублей, в Петербурге - 39, а в Екатеринбурге – 34,5 тысяч. В среднем по стране студенты зарабатывают 32,5 тысячи рублей.

 

При этом Москва признана самым невыгодным из крупных городов для студентов, которые работают и арендуют квартиру. Несмотря на то, что зарплата выше, приходится почти 80 процентов отдавать за жильё.

 

Непросто и в Северной столице. Придётся платить за квартиру 56 процентов от суммы заработка.

 

Наиболее выгодно оказалось жить в Челябинске, Саратове, Воронеже, Барнауле или Тольятти. Средняя зарплата 26 тысяч рублей, а снять жильё можно в пределах десяти тысяч рублей. То есть на руках у студентов остаётся более 60 процентов от заработка.

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Теги: Кыштым Студенты Где самые высокие зарплаты Сколько тратить на жильё

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