В Кыштыме стражи порядка привлекли мужчину к ответственности за ложный вызов скорой помощи и полиции

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Вчера 50-летний житель Каслей пытался добраться до дома из Кыштыма на попутках. Однако его никто не подвозил. Тогда находчивый каслинец решил доехать до своего города …на машине скорой помощи.

Он зашёл в один из магазинов, расположенных на улице Комарова, и попросил вызвать ему «скорую», пояснив, что его сбила машина. На место придуманного им ДТП прибыли скорая помощь и полиция.

Как выяснилось, ДТП вовсе и не было. «Фантазёр» был доставлен в отдел полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении по статье «Заведомо ложный вызов специализированных служб».

Полиция напоминает: если вы вызываете специализированные службы без причины, вас могут привлечь к ответственности. Заведомо ложный вызов влечёт наложение штрафа в размере от одной до полутора тысяч рублей. К административной ответственности может быть привлечено только вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

При совершении указанного правонарушения лицом, не достигшим возраста 16 лет, административную ответственность будут нести его родители по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». А подросток ставится на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних.