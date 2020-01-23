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Бывшему вице-губернатору Челябинской области предъявлено обвинение по уголовному делу о ДТП

Сегодня, 17:42 Категория: Общество
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Завершено расследование уголовного дела о ДТП с участием бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова. Об этом сообщает издание kommersant.ru. Он же является генеральным директором агрохолдинга «Равис».

 

Напомним, авария произошла летом прошлого года в Аргаяшском районе. Андрей Косилов, управляя автомобилем «Лексус», выехал на встречную полосу и совершил столкновение с машиной «Лада». В результате водитель и пассажирка отечественного автомобиля получили серьёзные травмы, что оценивается как тяжкий вред здоровью.

 

Как стало известно сайту «КР» от Главного Управления МВД по Челябинской области, было возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Санкция данной части статьи  предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Водителю «Лексуса» предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в прокуратуру Челябинской области для утверждения.

 

В ходе следствия ему избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

 

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Теги: Кыштым ДТП Бывший вице-губернатор Завершено расследование ДТП с Лексусом

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