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Жительница Кыштыма в свой день рождения сделала подарок мошенникам

Сегодня, 08:41 Категория: Общество
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Жительница нашего города решила отпраздновать свой день рождения в частном коттедже. В поисковой строке гугла она ввела запрос «Снять посуточно коттедж в Кыштыме». Первый сайт, который бросился в глаза, назывался «Барахла.нет».

 

Пролистав объявления, её заинтересовал один из предложенных коттеджей за пять тысяч рублей в сутки. Именинница позвонила по указанному номеру, чтобы забронировать дом на 8 января. Однако незнакомая девушка сообщила, что данный коттедж уже занят и предложила другой вариант, причём даже дешевле – за 4500 в сутки.

 

Второй вариант жительнице Кыштыма также понравился, и она тут же перевела на счёт задаток – 4000. Ей даже выслали электронный чек, подтверждающий оплату.

 

Вскоре виновнице торжества перезвонил мужчина и сказал, что стоимость аренды составит не четыре с половиной, а шесть тысяч рублей. И что девушка, с которой ранее общалась клиентка, работает недавно и попросту запуталась. В конце концов, жительница Кыштыма написала заявление об отказе от аренды коттеджа и потребовала вернуть ей деньги.

 

Больше на связь с именинницей никто не выходил.

 

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведётся доследственная проверка.

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Теги: Кыштым мошенники аренда коттеджей полиция уголовное дело

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