Жители Кыштыма вправе обратиться в суд, если из-за скачка напряжения перегорели электроприборы

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Специалисты Роспотребнадзора напоминают жителям Кыштыма об их правах в тех случаях, когда в квартирах и домах перегорают электроприборы.

Скачки напряжения могут произойти по ряду причин: аварии на подстанции, среди которых замыкания на линиях электропередач; импульсные скачки напряжения из-за молнии; обрыв или замыкание воздушной линии из-за упавшего дерева, повреждения кабеля при копке траншей; отключение электроэнергии, приведшие к скачкам напряжения. Причиной может стать и перекос фаз, который приводит к длительной подачи напряжения более 300 вольт в сеть, а также из-за отгоревшего нулевого проводника на трансформаторных подстанций или в подъездном щите.

Если сгорела техника из-за скачка напряжения, то возместить ущерб должна снабжающая или другая ответственная организация, на балансе которой находится ваша электрическая линия или её участок.

Требования к качеству подаваемой электрической энергии потребителям предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные, постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354:

– постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 32144-2014)

– отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается.

Потребитель основывает свои требования о возмещении ущерба на положениях статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая предусматривает, что вред, причинённый имуществу, подлежит возмещению в полном объёме при наличии доказательств.

Как сообщили сайту «КР» в кыштымском территориальном управлении Роспотребнадзора, если факт перенапряжения уже состоялся, и бытовая электротехника перегорела потребителю необходимо:

Зафиксировать факт резкого скачка напряжения в порядке, предусмотренном разделом Х Правил (путем составления акта проверки с участием исполнителя услуг и ресурсоснабжающей организации), подсчитать и подтвердить документально причиненные вследствие перегорания бытовой электротехники убытки. Подтверждением материальных затрат и прямых убытков (расходов на ремонт бытовой техники) будут чеки, счета к оплате за ремонт и покупку запчастей, выдаваемые ремонтными и торговыми организациями. Установить ответственное лицо. В письменной форме предъявить претензию о возмещении причинённых убытков в добровольном порядке. При отклонении претензии полностью или частично, либо при неполучении ответа в течение десяти дней, кыштымцы имеют право предъявить иск в суд.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель вправе предъявить иск в суд по своему месту жительства или по месту пребывания, либо по месту нахождения ответчика, либо по месту заключения и исполнения договора.

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона, при обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав.

По вопросам подготовки письменной претензии и искового заявления потребители вправе обратиться в консультационный пункт территориального отдела управления Роспотребнадзора в городе Кыштыме по адресу: улица Ленина, 3, кабинет 6. Или по телефону: 8-951-799-08-96.