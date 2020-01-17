В Кыштыме подвели итоги пожарной обстановки. Горели бани, машины, поджигали постройки

Сегодня, 13:11 Категория: Общество

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Всего за 2019 год было зарегистрировано 111 пожаров. Из них 44 – трава, камыш, мусор. Погибло в огне два человека, получили травмы трое.

Огонь повредил и уничтожил 18 жилых домов, восемь квартир в многоквартирных домах, два общедомовых помещения, два производственных здания, 23 надворные постройки, восемь бань, три объекта торговли, семь садовых участков, гаражный бокс, баню общественного назначения, восемь автомобилей, скутер, мотоцикл, опору ЛЭП, баню на озере Казгалы, мобильный передвижной дом.

Больше всего пожаров – 58 – возникло в при неосторожном обращении с огнём. Также среди причин возгораний – нарушение устройства и эксплуатации электрооборудования, неисправность печей и дымохода. Поджогов – 16.

Зарегистрировано 27 сообщений о лесных пожарах.