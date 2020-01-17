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Мошенник пытался шантажировать жительницу Кыштыма, используя её личные фотографии

Сегодня, 12:54 Категория: Общество
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Вчера жительница нашего города в социальной сети «ВКонтакте» получила сообщение от некоего Алексея Фёдорова. Мужчина представился редактором одной из кыштымских групп в социальных сетях.

 

Светлане В. он пояснил, что в группу якобы пришла предложенная новость, которая содержит нелицеприятные сведения о ней, в том числе интимного характера. К записи прилагалось её фото, которое было скопировано из соцсети ВКонтакте.

 

Мужчина предложил заплатить ему 300 рублей, тогда он не будет опубликовывать сообщение и даже назовёт имя автора.

 

Девушка не растерялась и спросила номер карты Алексея. После того, как получила данные, передала их и всю переписку в правоохранительные органы.

 

В полиции Кыштыма сейчас ведётся проверка по данному факту.

 

Обращаем внимание жителей, что мошенники зачастую пользуются личными фотографиями пользователей социальных сетей, чтобы выманивать деньги.

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Теги: Кыштым мошенники обман вымогательство

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