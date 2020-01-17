Мошенник пытался шантажировать жительницу Кыштыма, используя её личные фотографии
Сегодня, 12:54 Категория: Общество
1 286
0
Вчера жительница нашего города в социальной сети «ВКонтакте» получила сообщение от некоего Алексея Фёдорова. Мужчина представился редактором одной из кыштымских групп в социальных сетях.
Светлане В. он пояснил, что в группу якобы пришла предложенная новость, которая содержит нелицеприятные сведения о ней, в том числе интимного характера. К записи прилагалось её фото, которое было скопировано из соцсети ВКонтакте.
Мужчина предложил заплатить ему 300 рублей, тогда он не будет опубликовывать сообщение и даже назовёт имя автора.
Девушка не растерялась и спросила номер карты Алексея. После того, как получила данные, передала их и всю переписку в правоохранительные органы.
В полиции Кыштыма сейчас ведётся проверка по данному факту.
Обращаем внимание жителей, что мошенники зачастую пользуются личными фотографиями пользователей социальных сетей, чтобы выманивать деньги.