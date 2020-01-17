В Кыштыме снизилось количество грабежей и дорожно-транспортных происшествий

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Такие данные были озвучены на совещании, где подводились итоги оперативно-служебной деятельности кыштымской полиции за 2019 год.

На совещании под председательством начальника по работе с личным составом Главного управления МВД России по Челябинской области полковника внутренней службы Игоря Литвинова присутствовали председатель совета ветеранов ГУ МВД России по Челябинской области Валерий Маскаев, первый замглавы Кыштымского округа Пётр Мошкин, глава Карабашского городского округа Олег Буданов, прокуроры Кыштыма и Карабаша – Сергей Волков и Максим Грачёв, врио начальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» подполковник Дмитрий Костин и начальник отделения полиции «Карабашское» Алексей Пестов, председатель общественного совета при кыштымской полиции Александр Баланцов.

За весь прошлый год в межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» поступило 11 777 заявлений и сообщений. Это на 11,4 процента больше, чем в 2018 году. Всего выявлено 1685 административных правонарушений.

Благодаря профилактическим мероприятиям, удалось снизить на 15,4 процента количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Меньше стало и грабежей. Преступлений, совершённых лицами в состоянии алкогольного опьянения, также поубавилось на 10,6 процента. Улучшилась статистика и по преступлениям, совершёнными подростками.

По итогам 2019 года количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 33,3 процента.

В завершении совещания Игорь Литвинов и Валерий Маскаев поощрили сотрудников полиции за исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе почётными грамотами, медалями «За отличие в службе» I, II и III степени, а ветеранов МВД – нагрудным знаком «Почётный ветеран МВД» и благодарностями.

Подполковник Дмитрий Костин вручил грамоту командиру добровольной народной дружины Кыштымского медеэлектролитного завода, занявшей первое место по итогам конкурса «Лучшая народная дружина 2019».