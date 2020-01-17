В Кыштыме полиция задержала наркоторговца

Сегодня, 10:00 Категория: Общество

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На территории Кыштымского округа сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину. На протяжении нескольких месяцев он сбывал своим знакомым синтетические наркотические вещества.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в настоящее время наркотики отправлены на экспертизу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228.1 Уголовного кодекса – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…». Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 228.1 – «Сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Мужчина работает неофициально, женат, у него есть ребёнок. До решения суда он будет находиться под стражей.