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В Кыштыме план по призыву на службу в Вооружённые Силы РФ перевыполнен

Сегодня, 10:47 Категория: Общество
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Подведены итоги осеннего призыва, завершившегося в конце прошлого года. Как сказал сайту «КР» начальник отдела военного комиссариата по Кыштыму и Карабашу Евгений Красношлык, несмотря на трудности, план по призыву выполнен на 103 процента.

 

Из нашего города в Вооружённые Силы РФ отправлены 68 новобранцев. Из них четверо попали на службу в военно-морской флот, остальные – в сухопутные войска.

 

По словам Евгения Сергеевича, основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться в ходе призывной кампании, – это увеличение числа уклонистов, а также проблемы со здоровьем у многих молодых людей.

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Теги: Кыштым воинский призыв армия

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