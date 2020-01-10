Жителям Кыштыма могут запретить запускать салюты вблизи жилых домов

Вчера, 11:51 Категория: Общество

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Эти меры направлены на предупреждение возможных пожаров во время запусков фейерверков и петард. Запрет могут ввести после принятия соответствующих поправок на законодательном уровне.

С таким предложением выступил депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров. Он уже направил обращение в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В документе предлагается запретить запускать салюты на расстоянии до 500 метров от жилых домов и других зданий социальной направленности.

Ещё одной причиной возможного запрета салютов является то, что грохот залпов беспокоит семьи с маленьким детьми или тяжелобольных людей, проживающих в многоквартирных домах.