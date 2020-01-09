Мастер кукольного дела из Кыштыма

Вчера, 18:08 Категория: Общество

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Елена Симонова создаёт изумительной красоты кукол из полимерной глины. Глядя на них, понимаешь, что у каждой есть душа и собственная история.

Сейчас в коллекции нашей землячки есть уличный музыкант, любопытная Варвара, Ёлкин-Палкин, ангел по имени Пусть утро будет добрым и не только. Повседневную работу Елены Владимировны не назовёшь творческой. Она – лаборант механических испытаний катанки на Кыштымском медеэлетролитном заводе, но дома всегда находит время для мастерства.

Считается, что куклы – это исключительно детские игрушки. Но оказалось, что, повзрослев, можно собственными руками превращать жизнь в сказку.

Профессионально рисовать наша героиня научилась ещё в кыштымской художественной школе. Одновременно посещала театральный кружок и занималась танцами, а после окончания четвёртой школы поступила в Кыштымский радиомеханический техникум по специальности «обработка металлов».

Несмотря на то, что Елена Симонова выбрала профессию отнюдь не творческую, она смогла полностью реализовать себя. Что бы она ни делала, всегда подходит к процессу творчески и нестандартно. Как не бывает в мире двух похожих снежинок, так и нет двух похожих кукол в коллекции нашей землячки.

Как рассказала Елена сайту "КР", первой её куклой три года назад стала девочка с большими красивыми глазами, напоминающая Мальвину. Вскоре к Рождеству был готов белокурый ангел, вылепленный из полимерной глины. Сейчас таких кукол 18, некоторые из них сделаны на заказ и обрели новых хозяев.

Для каждой она нарисовала выразительное лицо, в котором можно разглядеть не только характер, а даже судьбу. Где бы ни появились эти куклы, внимание будет приковано только к ним. Не столько хочется с ними играть, сколько любоваться.