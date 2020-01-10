В Кыштыме пройдёт губернаторская ёлка

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Рождественские ёлки губернатора с 7 по 14 января в разных городах посетят дети из 43 муниципальных образований Челябинской области.

В рамках подготовки прошёл региональный открытый конкурс творческих работ «Рождественская сказка». В первом, муниципальном, этапе приняли участие более трёх тысяч детей.

Праздники уже прошли в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Послезавтра, 12 января, в Кыштыме будет представлен спектакль «Путеводная звезда» Нового художественного театра из Челябинска.

Перед спектаклем дети из Кыштыма и соседних городов увидят небольшое рождественское представление, повествующее об истории рождения Христа.

Ежегодно участниками праздника становятся ребята из малообеспеченных семей, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, сироты и одарённые дети.