На одном из заводов в Кыштыме появилась народная дружина и назначен новый гендиректор

Вчера, 17:43 Категория: Общество

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В Кыштыме теперь действуют четыре народные дружины: «Кварц», куда входят работники радиозавода, семь дружинников с КМЭЗ и 17 из «Казачьей народной дружины». Теперь к ним присоединились пятеро машзаводчан во главе с Евгением Мокичевым.

Они будут принимать участие в охране общественного порядка, проведении массовых и рейдовых мероприятий, патрулировании дворов. Это не единственное изменение на Кыштымском машобъединении.

Как стало известно сайту "КР", на предприятии назначен новый генеральный директор – Олег Владимирович Игнатов из Челябинска. Дополнительная информация о руководителе пока не сообщается.

С начала 2019 года эту должность занимал Денис Трофимович Карабань.