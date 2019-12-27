Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева дала интервью газете «Кыштымский рабочий»

Вчера, 12:30 Категория: Общество

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Год подходит к концу. Он был интересным и насыщенным. Завершается строительство крытого катка, начался процесс расселения Коноплянки, а Белый дом получил надежду на возрождение. О том, что удалось сделать в уходящем году и какие важные вопросы предстоит решить в 2020 году, редакции газеты «КР» рассказала глава Кыштымского городского округа Людмила Александровна Шеболаева.

– Людмила Александровна, как вы оцениваете 2019 год? Каким он стал для Кыштыма?

– Год пролетел, как один день. Было много планов и проектов, их большая часть реализована. Наши градообразующие предприятия обеспечивали поступление налогов в местный бюджет. По-прежнему в Кыштыме низкий уровень регистрируемой безработицы. Выполнены все взятые социальные обязательства. Продолжилась работа по переселению кыштымцев из ветхого и аварийного жилья. Мы, наконец, приступили к расселению района Коноплянки. С 2010 года жители при переселении получают квартиры только в новостройках, а не во вторичном жилье. Новостройки позволяют увеличивать жилой фонд. Радует, что продолжается строительство коммерческого жилья. Это хоть немного, но снизило стоимость квадратных метров в городе. Кстати, квартиры у нас стали чаще покупать жители Озёрска, Каслей и Челябинска.

– Во время нашей беседы полгода назад вы говорили, что в Кыштыме остро стоит проблема с поиском муниципальных земель для дальнейшей застройки. Причина в том, что свободных практически нет. Удалось продвинуться в решении этого вопроса?

– На следующий год из областного бюджета Кыштыму выделяют 102 млн рублей на переселение людей из ветхо-аварийного жилья. К сожалению, муниципальных земельных участков у нас действительно мало. Перевод из земель Гослесфонда в муниципальную собственность процесс очень длительный. Поэтому планируем строить дома под переселение на месте сносимых домов. К марту следующего года с этим обязательно надо справиться. Земельные участки требуют и модернизации инженерной инфраструктуры. На протяжении восьми лет и четырёх месяцев велась напряжённая работа по переводу территории кладбища в муниципальную собственность. Наконец, в этом деле одержана победа. Распоряжением председателя Правительства России Д.А.Медведева изменена категория земель и 32 гектара земли переведено в муниципальную собственность. По примеру Кыштыма аналогичные проблемы будут решать и другие территории.

– Ежегодно проходит капитальный ремонт участков теплотрассы. Этим летом большая работа была проведена в радиогородке. Результаты оправдывают ожидания?

– Да, мы добились нормативного уровня потерь теплоносителя. Однако здесь ещё очень много надо сделать. Впереди по плану центральная часть города и Нижний Кыштым.

– Вопросы от населения по газификации не утихают. Люди ждут появления "голубого топлива" на своих улицах в частном секторе. Кого удалось порадовать в уходящем году?

– Для начала надо сказать, что за последние годы удалось добиться главного: завершить закольцовку Верхнего и Нижнего Кыштыма, построены газопроводы высокого и среднего давления в районе КАТО и в сторону Нефтебазы. Мы, наконец, завершили перевод на природный газ четырёхэтажного дома №8 на улице Ст. Графитовая. В городе остался ещё один подобный дом – на улице Щорса, 50. Завершено проектирование строительства распределительных сетей низкого давления в районе Егозинки, документы уже в январе будут переданы в госэкспертизу. В 2020 году планируем заняться разработкой проекта газификации для района частного сектора Нижнего Кыштыма.

– Газопровод прокладывают и в районе ЧГРЭС. Когда жители смогут воспользоваться природным газом?

– Возникли проблемы со сдачей этого газопровода в эксплуатацию. Подрядчики не могут сделать проколы под дорогами на улицах М.Горького и К.Либкнехта из-за скального грунта. Газопровод Ростехнадзору подрядчиком не предъявлен. Скальный грунт – серьёзное препятствие не только здесь. Согласно постановлению правительства РФ №1314 собственники частных домов заключают договоры на подключение. К одним домам подвели газопровод, а к соседним на тех же улицах не удаётся это сделать из-за скального грунта. Газораспределительная компания предлагает разрабатывать индивидуальные проекты, за них людям приходится платить больше. Это серьёзная проблема. Пытаемся взять эти дополнительные расходы на муниципалитет, но пока не получается это сделать в рамках действующих федеральных нормативных актов. Останавливаться точно не собираемся.

– В прошедшие несколько месяцев проводилась работа по подготовке к строительству газовой котельной к четвёртой школе. Что не получается?

– С начала по проекту газификации района «Егоза» предполагалось газифицировать школу № 4, а уже потом остальной микрорайон. Но согласно условиям проектирования, с газификацией домов тогда пришлось бы задержаться на год. Учитывая многочисленные просьбы жителей, мы выбрали другой путь – разработали проект сразу на весь район, куда внесли и школу, и дома. Поэтому пришлось перенести сроки окончания проектных работ и строительство самой котельной.

- Этой осенью в парке имени А. С. Пушкина зажглись десятки светильников. Зрелище очень красивое. Однако местные жители недоумевают, зачем в пустующем парке столько света?

– Там установлено дорогостоящее оборудование. Если фонари отключить, нет гарантии, что оборудование удастся сохранить. Это строительная площадка, а по техническим нормам она должна быть освещена и огорожена. Установленный сейчас забор – временный. На его месте по проекту должны появиться чугунные ограждения. В следующем году работы в парке возобновятся. На продолжение реализации проекта «Прошлое в настоящем и будущем» на 2020 год выделены средства. По данному туристическому маршруту: от набережной около Народного дома до Христорождественского храма, в том числе и в парке Пушкина, мы завершаем монтаж системы видеонаблюдения по программе «Безопасный город». Кстати, кыштымцы активно проголосовали за включение дополнительно в этот проект раздел по благоустройству набережной речки Кыштымка. Мы вновь в 2020 году будем участвовать в федеральном конкурсе.

– Почти год прошёл с того момента, когда в Касли на реставрацию увезли часть деталей от фонтана, установленного в парке усадьбы Демидовых. Какова его дальнейшая судьба?

– На Каслинском заводе архитектурно – художественного литья восстанавливают утраченные части фонтана. Когда специалисты начали проводить ультразвуковое обследование основной чаши, расположенной в парке у Белого дома, то обнаружили на ней надписи. Поэтому пришлось разрабатывать дополнительную научно - проектную документацию. Сейчас проходит её внешняя экспертиза и в следующем году, при положительном заключении, работа над фонтаном продолжится. Фонтан снова приковал к себе внимание. Очередной материал о нём готовится к публикации в журнале «Зодчий». Это профессиональное издание Санкт-Петербурга, поднимающее проблемы охраны культурного наследия и реставрации, оказывающее информационную и организационную поддержку федеральных программ. Все расходы по обследованию, разработке научно – проектной и проектно – сметной документации, восстановлению «кыштымского чуда» взяла на себя Русская медная компания.

– Губернатор Алексей Текслер обратил пристальное внимание на Белый дом, отметив, что богатую историю Кыштыма, где в XVIII – XIX веках активно развивались промышленные производства, сохранились уникальные объекты, можно и нужно использовать в туристических и образовательных целях. Какая работа сейчас ведётся?

– По личному поручению главы региона из областного бюджета выделены средства на комплексное обследование объекта и корректировку проектно-сметной документации. Однако, учитывая, что кыштымцы предложили разместить в Белом доме музей и выставочный зал, некоторые её разделы придётся разработать вновь.

– Время от времени жители ругают власть, как вы относитесь к критике?

– Конструктивно. Проблемные вопросы стараюсь решать в формате диалога. Считаю, что критику и возмущения всегда можно заменить конструктивным предложением. Я всегда готова принять их во внимание и сделать всё, что от меня зависит. Мои твёрдое убеждение заключается в одном – никакие деньги не спасут город, если люди не любят место, где родились и живут. Город должен быть согрет сердцами. Вот такие горячие сердца, готовность не только предлагать, но и включаться в совместную работу – у наших волонтёров. Очень рада, что количество добровольцев среди молодёжи растёт. А в этом году в городе получило развитие движение «серебряных» волонтёров.

Среди документов на столе у главы Кыштыма скромно лежит оригинальная медаль с надписью «Тропа героев». Как выяснилось, завоёвана она за проверку характера на прочность. По рекомендации министерства экономического развития Челябинской области Людмила Александровна прошла тест на IQ (оценка уровня интеллекта человека) и KPI (ключевой показатель эффективности) и вошла в состав региональной команды для обучения по целевой программе министерства экономического развития России и университета «Синергия» (от редакции).

– Что такое «Тропа героев»?

– В ноябре, на последней неделе занятий, нас ждал сюрприз – «Тропа героев» на километровой дистанции. Лично я сразу сказала, что будет круто испытать себя! Каждый регион представляла команда из пяти человек. Мне пригодилась моя прошлая спортивная подготовка. Соревнования проходили под городом Переславль-Залесский. Среди заданий – преодолеть марш - бросок, тоннель - болото, перелезть через стену, проползти под колючей проволокой, стрельба по мишеням. Когда финишировали, эмоции всех переполняли. Усталости не было, появилось желание – испытать себя вновь.

- Наступающий год – високосный, он подбросит дополнительные трудности?

- Наоборот, у каждого из нас появится на один день больше, чтобы изменить наш город к лучшему. Наступающий 2020 год – особый, юбилейный. Мы просто обязаны достойно встретить 75-летие Великой Победы. Подготовка к празднованию уже началась, мы готовы выслушать предложения кыштымцев о том, в каких мероприятиях они бы хотели принять участие.

– До Нового года осталось осталось совсем немного времени. Определились, где встретите его?

– В семейном кругу. А первого января по традиции поедем к лошадям в спортивно – туристический центр «Провинция», будем угощать их морковью, выращенной на своём садовом участке.

Факт

По инициативе администрации округа в рамках договора о социальном партнёрстве с медеэлектролитным заводом в Кыштыме на территории центральной городской больницы обустроена вертолётная площадка для санавиации. Экстренная медицинская помощь оказана пятерым кыштымцам.

Важно

С 2018 года онкобольных из Кыштыма по направлению «Радиология» направляют на лечение в Миасс по маршрутизации, утверждённой министерством здравоохранения Челябинской области. Жители города могут воспользоваться услугами социального такси, чтобы добраться до больницы. Заявки подаются в Управление социальной защиты населения. Автобусы до Миасса ходят гораздо реже, чем до областного центра. Поэтому Людмила Шеболаева поставила перед региональным минздравом вопрос о возвращении маршрутизации больных в Челябинск.

Это интересно

На базе Народного дома открывается филиал Челябинской филармонии. На постоянной основе будут проводиться выездные концерты и филармонические уроки для жителей Кыштыма и соседних городов.

Для сведения

В этом году трижды был объявлен конкурс на благоустройство территории около детского сада № 27 на улице Интернационала в районе Нижнего Кыштыма. К сожалению, подрядчиков не нашлось. В 2020 году благоустройство этой территории продолжится.