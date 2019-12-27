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В Магнитогорске вспоминают погибших в результате взрыва, произошедшего ровно год назад

Вчера, 11:53 Категория: Общество
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В Магнитогорске проходят богослужения в память о погибших от взрыва 31 декабря прошлого года на улице Карла Маркса, 164.

 

Основные траурные мероприятия пройдут в городском кафедральном соборе Вознесения Христова. Сначала там состоится заупокойная литургия, а затем – панихида.

 

В Магнитогорск прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

 

 

Напомним, рано утром 31 декабря прошлого года обрушился подъезд 10-этажного дома. Погибли 39 человек.

Основной версией случившегося стал взрыв бытового газа.

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Теги: Кыштым Магнитогорск Почтить память погибших

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