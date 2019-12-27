В Магнитогорске вспоминают погибших в результате взрыва, произошедшего ровно год назад

Вчера, 11:53 Категория: Общество

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В Магнитогорске проходят богослужения в память о погибших от взрыва 31 декабря прошлого года на улице Карла Маркса, 164.

Основные траурные мероприятия пройдут в городском кафедральном соборе Вознесения Христова. Сначала там состоится заупокойная литургия, а затем – панихида.

В Магнитогорск прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, рано утром 31 декабря прошлого года обрушился подъезд 10-этажного дома. Погибли 39 человек.

Основной версией случившегося стал взрыв бытового газа.