Миллиард на исполнение наказов. Результаты работы по Кыштыму

Сегодня, 16:08 Категория: Общество

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Фото: Александр Кондратюк

В 2020 году при содействии депутата Госдумы Владимира Бурматова Челябинская область получит дополнительное федеральное финансирование.

Деньги направят на благоустройство, строительство и ремонт дорог, развитие медицины, системы образования, социальную защиту населения. Подробнее об итогах уходящего года мы поговорили с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым.

– Владимир Владимирович, вы остаётесь одним из рекордсменов среди депутатов Госдумы по количеству внесённых и принятых законов. Какие в этом году, на ваш взгляд, самые важные законы принял федеральный парламент?

– В первую очередь, это целый пакет инициатив по защите прав обманутых дольщиков. Эта тема очень важна для Челябинской области, часто звучит на приемах граждан. Благодаря усилиям губернатора Алексея Текслера и депутатского корпуса, удалось существенно продвинуться в решении этого вопроса. Летом этого года был принят закон о новом механизме завершения строительства проблемных объектов, после чего Челябинская область стала пилотным регионом по реализации этой инициативы. Начал работу Фонд защиты прав дольщиков, с его помощью уже в ближайшие годы будут достроены 29 проблемных домов. Был принят закон, согласно которому, обманутые дольщики – члены жилищно-строительных кооперативов – смогут получить не только поддержку в виде компенсации стоимости жилья, если достройку объекта признают нецелесообразной. И буквально недавно принят ещё один закон, который освобождает от уплаты НДФЛ в отношении выплат, полученных дольщиками. Ещё один важный вопрс – о принудительном взыскании долгов по заработной плате с работодателей. Решение об этом будет принимать государственный инспектор труда, раньше это было возможным только через суд. В прошлом году нам удалось помочь вернуть сумму более шести миллионов рублей долгов по заработной плате. Ещё один хороший и важный закон, который был принят в этом году пока только в первом чтении, согласно ему, все ученики начальных классов в России должны обеспечиваться бесплатным горячим питанием. Мы рассчитываем в следующем году принять его окончательно. Кроме того, законодательно дети из одной семьи, проживающие по одному адресу, право получили преимущество в приёме в те школы и детские сады, куда ходят их старшие братья и сестры.

– В осеннюю сессию был принят ещё один важный закон – о Федеральном бюджете, насколько удачно для нашего региона в этот раз прошла битва за федеральные средства?

– Процесс для Челябинской области прошёл удачно, нам удалось заложить в федеральном бюджете на следующий год существенные средства. Вновь удалось добиться существенного финансирования на благоустройство. Люди в городах и сельских территориях уже оценили эффект от реализации этого проекта. Благодаря этому где-то благоустройство прошло впервые за последние 30-40 лет, а где-то и вообще впервые с момента строительства дворов. В 2020 году федеральное финансирование составит 1,2 миллиарда рублей, а с учётом софинансирования, которое направляет губернатор Алексей Текслер, сумму удастся значительно увеличить. Значит, ещё больше дворов, парков и скверов будет благоустроено.

– Что планируется благоустраивать в следующем году в Кыштымском городском округе?

– На данный момент определено, что в Кыштымском городском округе продолжится благоустройство дворов на улице Чернышевского 4,4 а, 4 б, в районе радиогородка будет благоустроен двор дома № 12 на улице Дёмина. Кроме того, одним из больших проектов станет благоустройство во дворах на улице Ленина 33, 35, 37. Здесь сначала будут заменены тепловые сети, а после начнутся ремонтные работы. В программу благоустройства на следующий год также будут включены двор по улице Карла Либкнехта, 131 и Красной Звезды, 105.

– На какие ещё направления вам удалось привести деньги из федерального бюджета?

– В федеральном бюджете удалось заложить 1,6 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог, 4,8 миллиардов – на поддержку медицины и обеспечение лекарственными препаратами, 1,9 миллиарда рублей направят на поддержку системы образования, создание дополнительных мест в школах и детских садах. Также из федерального бюджета удалось выделить средства на решение экологических проблем Челябинской области. Например, 500 миллионов рублей придут на рекультивацию челябинской свалки и поддержку учреждений культуры и спорта. Федеральные дотации в объёме 1,2 миллиарда рублей получат южноуральские «запретки» Озёрск, Снежинск, Трёхгорный. Нам удалось добиться того, что федеральные деньги в регион придут уже в начале этого года, а не к середине или концу, как часто бывало раньше. Это позволит эффективнее их использовать и реализовать запланированное. Особенно это касается благоустройства и ремонта дорог. Наша с жителями задача – обеспечить контроль за расходами, потому что федеральные деньги идут в первую очередь на то, о чём просили в своих наказах южноуральцы.

– Кстати о наказах. Вы говорили, что в период предвыборной компании собрали 20 тысяч наказов, сколько их выполнено сейчас?

– В 2016 году, когда я стал депутатом Госдумы, жители моего избирательного округа действительно дали мне 20 тысяч наказов. Среди них были такие задачи, как реконструкция парков, строительство школ, больниц, и тогда они казались несбыточными, потому что требовали огромных денег. На сегодняшний день прошло три года депутатских полномочий, и уже реализовано больше половины – 14 тысяч наказов. Например, в Кыштыме прошло благоустройство дворов по адресам: Калинина, 168, Карла Либкнехта, 115, Карла Либкнехта 129, Бажова, 1, Карла Либкнехта, 172, Дёмина 6, Мичурина 31, 31 а. Обустроены тротуары на улицах Челюскинцев и Мамина–Сибиряка, на улице Школьной в посёлке Слюдорудник. Деньги направили на благоустройство территории, прилегающей к средней школе № 2 и детскому саду № 27, а также многоквартирным домам № 79, 95, 97, 99 на улице Интернационала. Был запланирован ремонт моста на улице Куйбышева на Нижнем Кыштыме, продолжился ремонт участков дорог на пересечении улиц Комарова и Маукской, Гагарина в микрорайоне Каолиновом и Комарова в посёлке Увильды. В посёлке Северный деньги были выделены на новый остановочный комплекс, а в Доме культуры посёлка Тайгинка – на продолжение ремонтных работ. Все это когда-то были наказы, которые сейчас выполнены благодаря губернатору региона Алексею Текслеру. Работа продолжается.

– Помимо таких больших задач, избиратели к вам обращаются и с частными просьбами, их тоже стремитесь выполнить на сто процентов?

– С начала созыва у меня только на личном приёме побывало более семи тысяч человек, в среднем десять обращений в день отрабатывают наши приёмные, включая выходные и праздники. Очередь на личный прием — около 100 человек, и она практически не сокращается, сколько бы я ни принимал. Одной из часто поднимаемых проблем остается тематика ЖКХ. Недавно к нам обратились жители одного из домов. Застройщик заселил их в квартиры, а дом оказался не сдан и не подключён к отоплению, на улице уже похолодало и люди замерзали в своих новых квартирах. Нам срочно пришлось решать проблему, подключать к вопросу прокуратуру, администрацию Челябинска, главу города Наталью Котову. Она оперативно отреагировала, дала необходимые поручения и тепло дали. Или другая история, когда управляющая компания оставила на несколько месяцев без горячей воды сразу девять домов, причем ушлые коммунальщики потребовали с жителей по полмиллиона на замену сломанных бойлеров. Мы приехали на место и выяснили, что бойлеры не работают исключительно по вине самих же коммунальщиков, и заставили их сделать ремонт за собственный счёт. Отдельная тема – завышенные платежи по коммунальным услугам. Недавно нам удалось вернуть 200 тысяч рублей, которые переплатили жители дома за общедомовые нужды. Оказалось, что целую зиму они оплачивали коммунальные расходы коммерческой сауны, расположенной по-соседству. Приходится часто помогать в решении жилищных вопросов. Несколько месяцев занимались историей женщины, которая одна воспитывает ребенка-инвалида и десять лет добивается положенного им социального жилья. Порочный круг нам пришлось разорвать через суд и помогли семье получить социальное жильё – двухкомнатную квартиру. И таких историй сотни: невыплаты заработных плат, помощь с устройством в садик, переселение из ветхо-аварийного жилья... Каждое обращение стараемся довести до конца, от решения каждой из этих проблем зависят судьбы целых семей.

Факт

Депутат Госдумы Владимир Бурматов удостоен почётной грамоты Государственной Думы за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в России. Эта награда считается одной из самых престижных и вручается в знак высокой оценки деятельности.