Кыштым посетит митрополит Челябинский и Миасский Григорий

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На следующий день после Рождества Христова, 8 января, в наш город приедет митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Священнослужитель посетит наш город во второй раз. Торжественное богослужение с его участием в храме Рождества Христова начнётся в 9 часов. Это будет значимое событие для православного прихода.

Посетить службу могут все желающие.

Справка:

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий родился в Ярославской области. По окончании физического факультета Ярославского госуниверситета имени П. Г. Демидова поступил в Московскую духовную семинарию.

В декабре 2013 года решением Священного Синода избран епископом Троицким и Южноуральским. В конце декабря прошлого года назначен главой Челябинской митрополии, а в январе 2019 года за литургией в Успенском соборе Московского Кремля Святейшим Патриархом Кириллом возведён в сан митрополита.