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В Кыштыме, как и во всей Челябинской области, запущена акция «Ёлка желаний»

Сегодня, 12:37 Категория: Общество
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По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе запустили Всероссийскую акцию «Ёлка желаний».

 

Министерство социальных отношений региона собрало 50 желаний юных южноуральцев, находящихся в сложной жизненной ситуации. Губернатор и все члены правительства Челябинской области сняли с ёлки шары с пожеланиями ребят.

 

Заветные подарки получат маленькие жители региона, среди которых дети,  потерявшие родителей,  находящиеся под опекой и в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, дети военнослужащих,  погибших при исполнении, дети с установленной инвалидностью и дети из неполных семей. 

 

В каждом муниципалитете, в каждом районе Челябинской области пройдёт подобная акция. В скором времени станут известны подробности о проведении «Ёлки желаний» в Кыштыме.

 

– Друзья, каждый ребёнок под Новый год рассчитывая на настоящее чудо, ждёт исполнение своих желаний. Очень важно, чтобы детские мечты сбывались. У каждого из нас сегодня есть возможность подарить ребенку немножко тепла, заботы, исполнить его желание. Здесь на ёлке находятся шары, внутри них записки, а в них настоящие новогодние пожелания детей. У нас с вами есть возможность побыть немного волшебниками и эти желания детей исполнить. Я обязуюсь, что то, что будет написано в записке – пожелание ребенка, я обязательно исполню за счет собственных средств. Жду этого же от вас. Предлагаю начать новогоднее путешествие! С наступающим Новым годом! С праздником! – сказал Алексей Текслер.

 

 

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Теги: Кыштым Ёлка желаний Алексей Текслер

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