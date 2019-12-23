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В Кыштыме полицейские вместе с собаками проверяют автомобили на въездах и выездах из города

Вчера, 16:25 Категория: Общество
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Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, в преддверии новогодних праздников в рамках безопасности полицейские проверяют автомобили на въездах и выездах из города. Вместе с ними работают служебные собаки.

 

Проводится обследование торговых комплексов и других мест массового пребывания граждан, в том числе территория вблизи железнодорожного вокзала. 

В жилом секторе проходят рейды. Полицейские проверяют неблагополучные семьи и кыштымцев, которые состоят на учёте. 

 

В случае выявления фактов нарушения общественного порядка кыштымцев просят звонить в полицию по телефонам: 02 или 8 (351-51) 4-46-61.

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Теги: Кыштым Полиция Кыштыма Безопасность

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