В Кыштыме полицейские вместе с собаками проверяют автомобили на въездах и выездах из города

Вчера, 16:25 Категория: Общество

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Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, в преддверии новогодних праздников в рамках безопасности полицейские проверяют автомобили на въездах и выездах из города. Вместе с ними работают служебные собаки.

Проводится обследование торговых комплексов и других мест массового пребывания граждан, в том числе территория вблизи железнодорожного вокзала.



В жилом секторе проходят рейды. Полицейские проверяют неблагополучные семьи и кыштымцев, которые состоят на учёте.

В случае выявления фактов нарушения общественного порядка кыштымцев просят звонить в полицию по телефонам: 02 или 8 (351-51) 4-46-61.