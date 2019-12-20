Южноуральцы могут звонить с таксофонов бесплатно

Вчера, 18:55 Категория: Общество

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«Ростелеком» отменил плату за все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи.

С ноября 2019 года отменена плата за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи. С таксофонов можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны.

В Челябинской области действует 1301 таксофон. Аппараты расположены во всех населенных пунктах региона, включая самые малочисленные. Для южноуральцев в первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населённых пунктах. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор).

Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

– Мы шаг за шагом повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи, – подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. – С 1 июня текущего года «Ростелеком» предоставил возможность позвонить на любой стационарный телефон в стране совершенно бесплатно и без таксофонной карты. С 1 ноября новый шаг – обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. Ещё ранее мы отменили плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi, которые установлены в малых сельских населенных пунктах. Уверен, что востребованность универсальных услуг станет ещё больше и они помогут сельским жителям бесплатно решать максимум житейских задач – от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг.

«Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в РФ обеспечивает функционирование 148 тысяч таксофонов.

Они установлены в 131 тысячах населённых пунктов страны, из них 118 тысяч или 80 процентов от общего количества – это посёлки, сёла, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.