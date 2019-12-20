Жители Кыштыма могут увидеть наш город под водой океана

Вчера, 13:48 Категория: Общество

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Житель Кыштыма Павел Пушкарёв на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил ссылку на сайт, где можно увидеть, как менялась наша планета за последние 750 миллионов лет.

Там же можно увидеть эволюцию любого города. Специальный маркер покажет, как выглядела местность на любом промежутке времени.

Например, Кыштым 750 миллионов лет назад находился под водой океана. Павел Пушкарёв выложил фотографию, где точкой отмечен наш город и опубликовал подпись к ней: «Поздравляю всех кыштымцев – хоть когда-то мы видели океан».

Первые очертания земли на месте, где сейчас расположен наш город, появились лишь 240 миллионов лет назад.