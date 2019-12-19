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В Кыштыме разыскивают магазинных воришек

Сегодня, 08:48 Категория: Общество
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Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» проводят бессрочные мероприятия, направленные на изобличение лиц, совершивших кражи в сетевых магазинах.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, с начала года за хищение товаров в супермаркетах под административный арест были взяты 12 человек. Максимальная санкция за мелкие кражи предусматривает арест до 15 суток.

 

Просьба ко всем, кто знает что-либо о готовящихся или совершённых магазинных кражах, сообщить информацию в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.

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Теги: Кыштым кражи полиция

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