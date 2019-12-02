Жителям Кыштыма сообщают о введении штрафов за просрочку платежей за свет

Автор: КР от Вчера, 20:12 Категория: Общество

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», гарантирующий поставщик электрической энергии в Челябинской области в 2020 году начнёт предъявлять должникам пени за просрочку платежей.

В настоящий момент долги за несколько месяцев накопили более 15 тысяч южноуральцев. Всем, кто оплатит задолженности до 31 декабря, пени начислять не будут. Тем, кто не оплатит – предъявят штрафы за все предыдущие периоды.

«Уралэнергосбыт» напоминает, что установленный законодательством срок оплаты – до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Если абонент частично или полностью не оплатил потребленную электроэнергию в течение 31 дня, следующего за этой датой, ему может быть начислен штраф за просрочку платежа в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования. Если оплата не поступит и дальше – через 91 день размер пени увеличивается до 1/130 ставки.

Таким образом, формула для расчета пени следующая:

Пени = Сумма просроченной задолженности x Количество дней просрочки x 1/300 (свыше 91 дня 1/130) x Ставка рефинансирования на день фактической оплаты.

Просмотреть историю начислений и оплат или узнать о задолженности можно в личном кабинете «Уралэнергосбыт». Вход доступен через сайт компании URALSBYT.RU либо по QR-коду размещенному на последней квитанции.

Подробные инструкции, как зарегистрироваться в личном кабинете, доступны на сайте, в разделе «Клиентам», «Личный кабинет» и на официальных страницах «Уральской энергосбытовой компании» в социальных сетях.

Для корректных начислений нужно ежемесячно передавать показания в срок. До 23 декабря – через платёжные системы, до 25-го числа – в личном кабинете и по телефону-автоответчику 8-800-1000-172.

Оплату можно осуществить:

В пунктах приема платежей Системы «Город»

В сервисах ПАО «Сбербанк России»:

– через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»,

– интернет-банк «Сбербанк Онлайн»,

– услуга «Автоплатеж»,

– офисы и терминалы.

В офисах и терминалах ПАО «Челиндбанк».

В почтовых отделениях Челябинска и Челябинской области.