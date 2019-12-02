Жителям Кыштыма сообщают о введении штрафов за просрочку платежей за свет Автор: КР от Вчера, 20:12 Категория: Общество 0 Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», гарантирующий поставщик электрической энергии в Челябинской области в 2020 году начнёт предъявлять должникам пени за просрочку платежей. В настоящий момент долги за несколько месяцев накопили более 15 тысяч южноуральцев. Всем, кто оплатит задолженности до 31 декабря, пени начислять не будут. Тем, кто не оплатит – предъявят штрафы за все предыдущие периоды. «Уралэнергосбыт» напоминает, что установленный законодательством срок оплаты – до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Если абонент частично или полностью не оплатил потребленную электроэнергию в течение 31 дня, следующего за этой датой, ему может быть начислен штраф за просрочку платежа в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования. Если оплата не поступит и дальше – через 91 день размер пени увеличивается до 1/130 ставки. Таким образом, формула для расчета пени следующая: Пени = Сумма просроченной задолженности x Количество дней просрочки x 1/300 (свыше 91 дня 1/130) x Ставка рефинансирования на день фактической оплаты. Просмотреть историю начислений и оплат или узнать о задолженности можно в личном кабинете «Уралэнергосбыт». Вход доступен через сайт компании URALSBYT.RU либо по QR-коду размещенному на последней квитанции. Подробные инструкции, как зарегистрироваться в личном кабинете, доступны на сайте, в разделе «Клиентам», «Личный кабинет» и на официальных страницах «Уральской энергосбытовой компании» в социальных сетях. Для корректных начислений нужно ежемесячно передавать показания в срок. До 23 декабря – через платёжные системы, до 25-го числа – в личном кабинете и по телефону-автоответчику 8-800-1000-172. Оплату можно осуществить: В пунктах приема платежей Системы «Город» В сервисах ПАО «Сбербанк России»: – через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», – интернет-банк «Сбербанк Онлайн», – услуга «Автоплатеж», – офисы и терминалы. В офисах и терминалах ПАО «Челиндбанк». В почтовых отделениях Челябинска и Челябинской области. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить