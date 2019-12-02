Жители Кыштыма смогут посмотреть 3D-сказки на фасаде драмтеатра

Автор: КР от Вчера, 18:39 Категория: Общество

Фото с сайта pravmin74.ru

В последнюю неделю уходящего года, с 25 по 30 декабря, в Челябинске пройдёт фестиваль «Южно-Уральское сияние». В каждом районе города будут установлены арт-композиции с праздничной иллюминацией.

Кульминацией станет уникальное шоу – ежедневная демонстрация 3D-сказок на фасаде академического театра драмы имени Н. Орлова. Их представят лучшие студии страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

По вечерам южноуральцы окунутся в сказочный мир любимых с детства книжных сюжетов. Волшебное 3D mapping-шоу будет сопровождаться звуковым оформлением.

– На театральной площади будут установлены четыре вышки, с которых будет вестись проекция на театр. Также установят звуковое оборудование, будет работать ди-джей. Наша задача сегодня – организовать единую зрительскую зону, с которой можно будет наблюдать шоу, – рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Начало шоу в 20 часов. С 20:30 до 21:30 планируется проводить пять трёхминутных показов с перерывом на развлекательную программу.

– Мы надеемся, что получится создать незабываемое шоу, – поделился Сергей Авдеев. – Также будет украшен сквер между памятником Ленина и Театральной площадью. Там появится несколько световых арт-объектов, будут работать артисты театра современного танца Ольги Поны.

Возле поющего фонтана разместят световые фигуры в театральной стилистике: изящную балерину, веер, театральное зеркало, рождественскую карету.

Кроме того, аналогичные световые инсталляции (всего 19 штук) украсят все районы города.

Так, в Советском районе на развязке у ТК «Кольцо» засверкает огнями елка, а в сквере Колющенко установят огромный самовар. Красочные фигуры ёлок и праздничные арки появятся и в других частях города. Также горожан будут радовать светодиодные фонтаны. Один из них разместят в сквере имени П.А.Столыпина. А жителей Металлургического района ждёт большой подарок в сквере перед дворцом «Импульс». Это четырёхметровый сверкающий куб в виде подарочной коробки, перевязанной красной лентой.

В сквере на Алом поле установят сферу «Красный бант». Традиционно вдоль Кировки раскинется новогодний туннель, увенчанный сверкающими арками.

Все арт-объекты будут представлять собой оригинальные фотозоны.

В рамках фестиваля пройдет конкурс фотографий, сделанных южноуральцами на фоне новогодних инсталляций. Лучшие снимки будут отмечены призами.