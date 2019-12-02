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В Кыштыме московская телекомпания проводит съёмки сюжета

Автор: КР от Сегодня, 12:09 Категория: Общество

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Сегодня в Кыштыме работают журналисты межгосударственной телерадиокомпании «МИР». Их заинтересовали сразу несколько историй, которые произошли в нашем городе в разное время.

 

Стало известно, что одной из главных тем сюжета в очередной раз станет гуманоид Алёшенька.

 

Мумифицированные останки существа были найдены в 1996 году в микрорайоне Каолиновый. Позднее они были бесследно утеряны.

 

Уфологи, которые до сих пор ищут след кыштымского карлика, называют его одной из главных загадок ХХ века. 

 

Как сообщили сайту «КР» в отделе новостей телекомпании «МИР», дата выхода сюжета в эфир пока неизвестна.


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