Двухлетнему мальчику из Кыштыма нужна помощь

Автор: КР от Вчера, 16:44 Категория: Общество

Каждый из нас может оказать посильную помощь семье Глазковых.

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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАТАЛИЕЙ ГЛАЗКОВОЙ.

Двухлетний мальчуган смотрит на мир огромными карими глазами. Но в них каждый день – боль, которую не могут притупить никакие лекарства.

С его мамой мы встретились в одном из кафе нашего города. Субботним вечером она смогла буквально на часок вырваться из дома. С маленьким Матвейкой осталась заботливая бабушка.

Не узнаёт даже маму

– Я ненадолго, – сразу предупредила Наталия Глазкова. – Матюшеньке нужно постоянное внимание, а у меня мама уже старенькая, ей тяжело.

Моя собеседница оказалась очень открытым человеком. Когда она рассказывала о любимом сыне, её усталое лицо тут же озарялось улыбкой. Одному богу известно, сколько страданий, бессонных ночей и надежд на лучшее скрывается за ней…

Находясь в положении, женщина пережила предательство любимого человека. Матвей появился на свет на два месяца раньше срока. Затяжные и тяжёлые преждевременные роды, сутки в утробе без вод, повреждение шейного позвонка – итогом стала гипоксия головного мозга. Три первых дня своей жизни малыш провёл в реанимации, затем, после выписки из областного перинатального центра, ещё полтора месяца в больнице.

С рождения ребёнок наблюдается у невролога, ортопеда и эпилептолога. Отставание в развитии было заметно уже в первые месяцы. В восемь месяцев Матюша перенёс операцию под общим наркозом. Это ещё больше усугубило проблемы со здоровьем. Если раньше он узнавал близких, радовался приходу мамы, то после операции перестал различать своих и чужих, так и не научился сидеть, ползать, вставать. Все эти навыки для него до сих пор недоступны.

В годик Матвею поставили диагноз – детский церебральный паралич (ДЦП). Попутно выявлены эпилепсия, грубая задержка моторного и психоречевого развития. В свои два с небольшим года он умеет только переворачиваться, гулить и удерживать игрушки. Любит слушать классическую музыку.

– Врачи не дают никаких прогнозов, – говорит Наталия. – Мы не можем детально обследовать головной мозг, так как, к примеру, МРТ противопоказано при эпилепсии. Что касается противоэпилептических препаратов, мы перепробовали уже целую гору. Но результатов пока нет. Приступы случаются каждый день, и даже ночью. За сутки их иногда бывает до десяти. Первое время было очень страшно на это смотреть – беззащитный малыш бьётся в судорогах несколько минут. И мы с мамой ревели навзрыд, что в эти тяжёлые минуты абсолютно ничем не могли ему помочь. Всё, что я могу, это крепко прижать сына к себе и ждать, пока он успокоится.

Наталия Глазкова обращалась за помощью в 15 благотворительных фондов. И из всех пришли отказы.

Радиозавод не остался в стороне

С мальчиком согласились поработать в челябинском реабилитационном центре «Кия». Один курс массажа и лечебной физкультуры здесь стоит 130 тысяч рублей.

– Летом, когда нам выставили счёт за реабилитацию, я обратилась за помощью к заместителю главы округа по социальной сфере Елене Юрьевне Саланчук, – продолжает разговор Наталия Владимировна. – Она предложила разослать письма на крупные предприятия. Через несколько дней откликнулся радиозавод. Он оплатил реабилитацию для моего Матюши. Я очень благодарна Елене Юрьевне и Виктору Алексеевичу Маркину. На очередные курсы собрать денег не удалось.

Сама женщина находится в декретном отпуске, получает пенсию на ребёнка-инвалида, плюсом помогает бабушка. Почти все деньги уходят на консультации врачей, обследования, лекарства и реабилитацию.

Но мама не сдаётся. Она изо всех сил старается улыбаться и не раскисать. Ведь если она опустит руки, больше о Матвейке позаботиться будет некому.

– Моя опора – мой старший сын Дима, – улыбается собеседница. – Но он живёт отдельно. Часто навещает нас, играет с младшим братом. Дима смастерил специальную горку, чтобы тот учился ползать.

В сентябре Наталия сама возила на машине сыночка с бабушкой в Крым. Две недели малыш загорал и дышал морским воздухом. В одной из здравниц ему делали лечебный массаж. Мама радуется: её часто болеющий ребёнок уже три месяца после отдыха на юге не подхватил никакого вируса.

Сейчас Наталия пытается наскрести на новый курс реабилитации. Однако сумма в 130 тысяч рублей для семьи практически неподъёмная. Поддержать Матвея и стимулировать работу головного мозга теперь пытаются специалисты реабилитационного центра в Екатеринбурге. Сюда два раза в месяц мама привозит сына на иглорефлексотерапию. Через точки на кончиках пальцев поступает сигнал в мозг. Наталия надеется, что после этого малыш научится чему-то новому.

Несмотря на тяжёлые испытания, Наталия благодарна судьбе за Матвея.

– Я надышаться на него не могу, – признаётся женщина. – Он идеальный ребёнок. Спокойный, милый. Я не имею права сдаваться. И верю, что, в конце концов, мы с сыном победим!