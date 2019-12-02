В Челябинской области изменят правила признания домов ветхо-аварийными и будут переселять жителей только в новостройки

Автор: КР от Сегодня, 12:42 Категория: Общество

На совещании с главами муниципальных образований губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что к 2024 году все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены.

– Дополнительно к этим планам и задачам, чтобы решить проблемные ситуации в муниципалитетах, с которыми я лично знакомлюсь, объезжая территории, в следующем году из областного бюджета выделен один миллиард рублей, – подчеркнул Алексей Леонидович.

В 2020 году предусмотрены средства в объёме 1,6 миллиарда рублей на расселение аварийного фонда в объеме 44,9 тысяч квадратных метров. Алексей Текслер добавил, что деньги идут на строительство новых домов и помогают поддержать строительную отрасль региона.

– Покупать на вторичном рынке не наш вариант, люди должны получать новое жильё.

Губернатор акцентировал внимание руководителей муниципалитетов на изменение нормативной базы, касающейся признания жилья аварийным. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу 10 декабря текущего года. Теперь многоквартирный дом считается аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, если обнаружено аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций.

Также аварийным жильё признают, если есть крены, которые могут вызвать потерю устойчивости дома.

Ранее зачастую дом признавался аварийным в результате того, что за ним просто не следили ни управляющая компания, ни сами жильцы. Как следствие коммуникации находятся в неудовлетворительном состоянии, в то время как несущие конструкции вполне сохранны.

– Эта «лавочка» с точки зрения федерального законодательства уже закрывается, – отметил Алексей Текслер. – Лучше изначально организовать нормальное управление, чтобы потом весь дом не расселять. Проще всего признать дом аварийным и требовать деньги на расселение. Надо заняться этим домом, в случае если несущие конструкции не повреждены, и не допускать проблем.

О том, как обстоят дела с расселением ветхоаварийного жилья, доложил глава регионального минстроя Виктор Тупикин. Он отметил, что аварийный фонд региона составляет 329 тысяч квадратных метрах жилой площади. Основная часть ветхого жилья расположена в Верхнем Уфалее, Кыштыме, Копейске, Катав-Ивановске, Сатке.