В Кыштыме дети подкладывали камни под колёса поезда

Автор: КР от Сегодня, 17:50 Категория: Общество

Игра на железнодорожных путях обернулась для школьников встречей с полицией.

Машинист грузового поезда, проходящего через перегон «Кыштым – Бижеляк», сообщил в дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, что двое детей кладут посторонние предметы на рельсы.

Прибывшие на место сотрудники полиции застали на станции Кыштым пятиклассников одной из местных школ. Они сказали, что укладывали камни на железнодорожные пути из любопытства.

Родители 11-летних нарушителей привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».