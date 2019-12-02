В Кыштыме усилят надзор за бывшими заключёнными

Автор: КР от Сегодня, 11:16 Категория: Общество

С сегодняшнего дня на территории Кыштымского округа стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор». Его цель –осуществление административного надзора за освобождёнными из мест лишения свободы, а также профилактика умышленных преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их.

В Кыштыме на сегодняшний день под административным надзором состоит 57 человек и ещё 88 формально подпадают под него.

За несоблюдение ограничений, установленных судом, поднадзорные лица привлекаются к административной ответственности и могут быть наказаны арестом на срок от десяти до пятнадцати суток.

С целью недопущения совершения преступлений в отношении несовершеннолетних необходимо своевременно сообщать в отдел полиции обо всех ставших известных фактах противоправных действий.

Телефоны дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» – 02, 4-46-61, единый телефон доверия Главного управления МВД России по Челябинской области – 8(351)264-56-35