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В Кыштыме усилят надзор за бывшими заключёнными

Автор: КР от Сегодня, 11:16 Категория: Общество

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С сегодняшнего дня на территории Кыштымского округа стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор». Его цель –осуществление административного надзора за освобождёнными из мест лишения свободы, а также профилактика умышленных преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их.

 

В Кыштыме на сегодняшний день под административным надзором состоит 57 человек и ещё 88 формально подпадают под него.

 

За несоблюдение ограничений, установленных судом, поднадзорные лица привлекаются к административной ответственности и могут быть наказаны арестом на срок от десяти до пятнадцати суток.

 

С целью недопущения совершения преступлений в отношении несовершеннолетних необходимо своевременно сообщать в отдел полиции обо всех ставших известных фактах противоправных действий.

 

Телефоны дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» – 02, 4-46-61, единый телефон доверия Главного управления МВД России по Челябинской области – 8(351)264-56-35

 


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