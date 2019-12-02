В Кыштыме будут штрафовать за самовольно срубленные ёлки

Автор: КР от Сегодня, 13:06 Категория: Общество

Обычай наряжать живую ёлку на Новый год был введён в России Петром I. Затем на время от этой традиции отошли, а в 30-е годы прошлого века нарядная ель снова стала главным украшением праздника. Сегодня мы уже не представляем встречу Нового года без лесной красавицы.

К сожалению, часть елей и сосен заготавливается с нарушением законодательства. Незаконно вырубаются в первую очередь лучшие деревья на опушках, по краю лесных массивов, зачастую – в непосредственной близости от населённых пунктов. Сотрудники полиции напоминают: за незаконную рубку, сбыт, транспортировку без документов новогодних елей для граждан предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Так, в соответствии с частью первой статьи 8.28 Кодекса об административных правонарушений, незаконная рубка, повреждение лесных насаждений наказывается штрафом на граждан в размере от трёх до четырёх тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических – от 200 до 300 тысяч рублей. Если причинённый ущерб превысит пять тысяч, то нарушителям грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы до двух лет и штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.

Рейды, направленные на предотвращение и пресечение незаконных порубок деревьев хвойных пород, будут проводиться на территории Кыштымского городского округа до конца 2019 года. О фактах незаконного заготовления или перевозки лесных насаждений просим незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции по телефону 4-46-61.