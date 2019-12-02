Кыштым начали оснащать наружными камерами видеонаблюдения

Автор: КР от Сегодня, 08:53 Категория: Общество

На улице Садовой в районе городского парка имени Пушкина ведётся монтаж камер видеонаблюдения. Это делается в рамках проекта «Безопасный город».

По данным кыштымской полиции, всего от набережной Народного дома до пересечения улиц Ленина и Карла Либкнехта будет установлено порядка тридцати камер. Причём все они будут с функцией распознавания лиц и регистрационных знаков автомобилей. Всё это поможет оперативно раскрывать преступления и правонарушения на данном маршруте, а также своевременно находить того или иного человека.

Данные камер будут выводиться на мониторы Единой дежурно-диспетчерской службы. Однако не исключено, что в будущем вся информация начнёт поступать сразу же в дежурную часть полиции.