В Кыштыме приём граждан проведёт прокурор города

Автор: КР от Сегодня, 11:29 Категория: Общество

В соответствии с поручением президента ежегодно в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приёма граждан с 12 до 20 часов по местному времени. Впервые он был организован в 2013 году.

В проведении единого дня приёма граждан принимает участие и прокуратура города Кыштыма. 12 декабря обратиться с волнующими вопросами к прокурору города, старшему советнику юстиции Сергею Викторовичу Волкову смогут все желающие. Предварительной записи не требуется. Однако не лишним будет заранее задать вопрос по телефону 4-45-19.

Приём граждан будет вестись в здании прокуратуры по адресу: улица Калинина, 193, с 12 до 20 часов.