В Кыштыме создан поисково-спасательный отряд «Дозор». Добровольцы займутся поиском пропавших людей

Автор: КР от Сегодня, 12:30 Категория: Общество

Организаторы поисково-спасательного отряда «Дозор»

Илья Пястолов и Константин Пономарёв этим летом участвовали

в поисках пропавших людей в Каслинском районе. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА.

Работа развернётся по всей cеверной зоне Челябинской области. Волонтёрскую группу организовали кыштымцы Илья Пястолов, Константин Пономарёв, житель города Касли Максим Просвирнин.

Отряд одобрен ДОСААФ России

На протяжении двух лет Илья, Константин и Максим входили в состав добровольной поисковой группы «Снежинск-СПАС». Мужчины не раз выезжали на поиски южноуральцев. Теперь, полагаясь на свой опыт, они готовы самостоятельно помогать людям, оказавшимся в беде.

Константин Пономарёв – председатель кыштымского отделения региональной общественно-государственной организации ДОСААФ России. Именно там и зарегистрирован первый в нашем городе поисково-спасательный отряд из числа волонтёров.

– Решили, что будем создавать его при ДОСААФ России, – рассказывает Константин Владимирович. – Выдвинули своё предложение на заседании комиссии, в которую входят руководители всех отделений этой организации в Челябинской области. Получили одобрение. На это у нас ушло практически всё лето. А официальный статус поисково-спасательный отряд получил только на прошлой неделе.

Весной следующего года в Кыштыме появится офис отряда «Дозор». Назначат и дежурного, который будет обрабатывать входящие заявки. Сейчас проходит процедура оформления необходимых документов.

Судьба пропавших неизвестна

В состав отряда пока входит десять человек – единомышленники из городов северной зоны Челябинской области. Помощь людям готова оказывать и медсестра с 20-летним стажем Жанна Абдалова из Кыштыма.

– Оборудование – рации и навигаторы – у нас есть, – говорит руководитель поисково-спасательного отряда «Дозор» Илья Пястолов. – Для начала этого хватит. Поиск пропавших людей – дело добровольное. Всё оборудование покупаем за свой счёт, поездки тоже оплачиваем сами. При выезде на поиски пропавшего человека только на бензин уходит до полутора тысяч рублей в день.

По словам добровольцев, важнее всего для них – найти потерявшегося человека живым. В этом году в Кыштымском городском округе не зарегистрировано без вести пропавших. А в прошлом году пропало двое местных жителей. Их судьба до сих пор неизвестна.

Если поступит обращение с просьбой помочь найти человека, волонтёры «Дозора» готовы отправиться на поиски в течение часа. За содействием в поисковой работе к ним будут обращаться местный отдел полиции и кыштымский поисково-спасательный отряд МЧС России.

В поисках людей поможет собака

В рядах волонтёров «Дозора» теперь числится ещё и верный помощник – собака породы «немецкая овчарка». Координатор отряда в Каслях Максим Александрович приобрёл щенка в Кирове и назвал её Багира из-за чёрного окраса. Теперь хозяин вместе с собакой еженедельно ездит в Челябинск. Там в спасательно-поисковом кинологическом отряде «Идальго» Максим Просвирнин проходит обучение на кинолога, а Багира учится следовой работе. Её навыки позволят находить людей.

– Тренировки проходят очень хорошо. Будем ждать заключения кинологов, которые с нами работают, о том, что собака готова к поисковой работе. Когда она сможет выйти на свои первые поиски, зависит только от неё, – отмечает Просвирнин.

– Сейчас мы готовимся к поисковому сезону. Обычно он начинается в мае, – сказал Илья Пястолов. – Пик работы приходится на период, когда люди отправляются в лес за грибами и ягодами. Бывает, не успеваешь перевести дух от одних поисков, как нужно ехать на другие. Особенно в этом году отличился Каслинский район. Там было очень много заблудившихся.

В планах кыштымского посково-спасательного отряда «Дозор» – участие в электронном аукционе. Это позволит получить небольшое финансирование, которое сможет покрыть некоторые расходы на поисковую работу. Но даже если не удастся получить материальную поддержку, ребята не планируют опускать руки. Смысл их идеи – помогать тем, кто попал в беду.

Куда звонить:

Заявки о поиске пропавших людей принимаются по телефону поисково-спасательного отряда «Дозор»: 8-932-011-17-77.