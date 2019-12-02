Жителя Кыштыма будут судить за незаконный оборот контрафактного алкоголя стоимостью свыше трёх миллионов рублей

Автор: КР от Сегодня, 09:22 Категория: Общество

Об этом сообщает агентство новостей «Доступ».

По версии следствия, 58-летний мужчина в августе-декабре 2017 года незаконно произвёл и хранил в целях сбыта по месту своего жительства немаркированную алкогольную продукцию известных брендов. Во время обыска было изъято около десяти тысяч бутылок. Правообладателю торговой марки причинён ущерб на сумму свыше восьми миллионов рублей.

По данным агентства новостей, житель нашего города обвиняется по двум уголовным статьям – «Производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершённые в особо крупном размере» и «Незаконное использование чужого товарного знака».

В ходе предварительного расследования наложен арест на автомобили и денежные средства обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.