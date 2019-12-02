На Южном Урале обсуждают возможность открытия производства по выпуску препаратов для онкобольных

Автор: КР от Сегодня, 20:30 Категория: Общество

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с генеральным директором АО «Русатом Хэлскеа» Александром Шибановым. На совещании шла речь о развитии ядерной медицины, а также о возможности открыть в регионе фармацевтическое производство по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Открывая встречу, Алексей Текслер отметил, что высоко ценит желание дочерней компании госкорпорации «Росатом» – «Русатом Хэлскеа» – участвовать в новых медицинских и образовательных проектах на территории Челябинской области. В силу специфики региона, где сосредоточено много промышленных производств, для нас по-прежнему актуальной остается проблема онкологических заболеваний.

– С одной стороны, территория нуждается в развитии этого направления медицины – оно магистральное с точки зрения лечения онкологических заболеваний. При этом Росатом работает на территории области и тоже заинтересован в развитии этих технологий. Не секрет, что изотопы производятся у нас, а препараты – в других странах. Мы заинтересованы в том, чтобы появилось такое производство в Челябинской области, тем более база и основа для этого есть, – отметил Алексей Текслер.

Как сообщил гендиректор «Русатом Хэскеа» Александр Шибанов, у компании есть проекты, которые могут быть реализованы в том числе на Южном Урале: «Важно создать четкое взаимодействие между производителями (нами) и потребителями продукции (медицинским сообществом), поэтому мы готовы двигаться в этом направлении. В Росатоме есть дивизион «Наука и инновация», который занимается в том числе и созданием продукции, медицинских препаратов, есть желание один из таких центров создать в Санкт-Петербурге на базе радиоинститута. Но нам ничего не мешает «запараллелить» этот процесс. Мы, как интеграторы, также готовы поддержать эту инициативу».

На встрече была достигнута договорённость проработать вопрос возможного открытия на территории Челябинской области производства фармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Губернатор поручил своему первому заместителю Ирине Гехт наладить взаимодействие с представителями Росатома, компанией АО «Русатом Хэлскеа» также для реализации других проектов, в том числе образовательных, на территории региона.

Челябинская область занимает одно из ведущих мест по степени развития ядерной медицины за счет существенного опыта, технических возможностей, научной и кадровой школ.

В регионе созданы все необходимые условия для выявления и лечения злокачественных образований. Областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, который возглавляет академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Андрей Важенин, обладает практически всеми известными и применяемыми в мировой онкологии методиками для диагностики и лечения злокачественных новообразований как в хирургии, так и в лучевой терапии и противоопухолевой лекарственной терапии.

Два ПЭТ-центра работают в Челябинске и Магнитогорске, они включают в себя производство радиофармпрепаратов (циклотрон, радиохимическую ПЭТ-центр лабораторию, лабораторию качества, ПЭТ-КТ томограф и гаммакамеру).