В Кыштыме рождается больше мальчиков, чем девочек

Автор: КР от Сегодня, 10:22 Категория: Общество

Такую статистику сообщили сайту «КР» в Кыштымском отделе ЗАГС. По словам его начальника Марины Шуваловой, с начала года в нашем городе зарегистрировано 156 мальчиков и 145 девочек.

Вот уже некоторое время популярными именами среди новорождённых кыштымцев остаются Артём, Лев и Кирилл. А вот такими именами, как Марк, Клим, Мирон, Влад – названы всего по одному мальчику.

Среди женских имён лидируют Виктория, Мария и Ева. В числе редких – Мия, Амелиа.