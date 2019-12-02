В Кыштыме рождается больше мальчиков, чем девочек Автор: КР от Сегодня, 10:22 Категория: Общество 0 Такую статистику сообщили сайту «КР» в Кыштымском отделе ЗАГС. По словам его начальника Марины Шуваловой, с начала года в нашем городе зарегистрировано 156 мальчиков и 145 девочек. Вот уже некоторое время популярными именами среди новорождённых кыштымцев остаются Артём, Лев и Кирилл. А вот такими именами, как Марк, Клим, Мирон, Влад – названы всего по одному мальчику. Среди женских имён лидируют Виктория, Мария и Ева. В числе редких – Мия, Амелиа. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить