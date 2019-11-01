В Кыштыме не даёт покоя жильцам многоквартирного дома их соседство с арт-клубом

Автор: КР от Сегодня, 10:34 Категория: Общество

Год назад в нашем городе открылся арт-клуб «Жар-птица». Он находится всего в нескольких шагах от многоквартирного дома на улице Металлургов,2. Почти сразу после открытия этого заведения многие жильцы дома забыли, что такое спокойный сон в выходные.

«Жар-птица» доставляет хлопот не только жителям Металлургов,2. Как сказал сайту «КР» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, майор Артём Чамовских, с января 2019 года в дежурную часть поступило девять сообщений о правонарушениях около арт-клуба.

– В итоге у нас возбуждено уже три уголовных дела, – констатирует Чамовских. – В двух случаях речь идёт о причинении телесных повреждений, причём средней и тяжёлой степеней. Оба преступления раскрыты, уголовные дела направлены в суд. Ещё одно уголовное дело – кража – пока остаётся нераскрытой. В мае у посетительницы «Жар-птицы» неизвестные украли сумку, в которой находился сотовый телефон.

Кроме того, составлено шесть протоколов об административных правонарушениях. Три – за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, по одному – за нарушение тишины и за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Ещё один протокол – за причинение побоев. В последнем случае виновный поплатился штрафом в пять тысяч рублей.

– Я хотел бы призвать граждан быть активнее и сообщать нам обо всех правонарушениях,– говорит Артём Евгеньевич. – В полицию обращаются единицы. А вообще, навести порядок, на мой взгляд, вполне реально. В клубе должна быть надёжная охрана, которая не пропустит и без того нетрезвых посетителей в заведение, а тех, кто уже «перебрал» своевременно отправит домой. Ну и, конечно, нужно следить за порядком не только в самом клубе, но и за его пределами.

Ситуацию «Кыштымскому рабочему» прокомментировала управляющая арт-клубом «Жар-птица» Юлия Кудряшова. Вот какой ответ редакция от неё получила: «Посетители арт-клуба «Жар птица» драк и дебошей ни в клубе, ни на его территории, не устраивают. Наши гости – это достойные люди. А сомнительных лиц в клуб не пропускает охрана, так как существует фейс-контроль и правила поведения в заведении».

Мнения

Оксана ШИЛЯЕВА, жительница дома № 2 на улице Металлургов:

«Мне «повезло» больше всех. Я живу в первом подъезде, и окна как раз выходят на «Жар-птицу». Чего только не насмотришься и не наслушаешься! Конец каждой недели – это настоящее испытание для всех моих соседей по дому. Посетители клуба выходят на улицу с криками, руганью, драками. Всё это начинается после полуночи и продолжается до четырёх-пяти часов утра!

Елена ТРАПЕЗНИКОВА, жительница дома № 2 на улице Металлургов:

«В октябре я написала жалобу в «Красный блокнот» и на страницу губернатора Алексея Текслера в ВКонтакте. Указала, что в шаговой доступности от нашего дома располагаются сауна и ночной клуб. Из-за такого соседства ни отдохнуть, ни выспаться просто нереально. Пока никакого ответа не получила.