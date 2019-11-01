В Кыштыме прокуратура защитила права переселенца из аварийного жилья

Автор: КР от Сегодня, 11:58 Категория: Общество

Прокуратурой города Кыштыма по обращению местного жителя проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства органами местного самоуправления.

Установлено, что при расселении из аварийного дома мужчине предоставлено новое жилое помещение большей площади, чем изымаемое жилое помещение в аварийном многоквартирном доме. В связи с чем, администрация города заключила с гражданином соглашение о выплате денежных средств за разницу в квадратных метрах.

Указанный порядок закреплён в положении о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории Кыштымского городского округа. Пункт 19 гласит, что жилое помещение большей площади может быть предоставлено только за счёт средств собственника жилого помещения.

В настоящее время в России реализуется национальный проект «Жильё и городская среда», в рамках которого принята областная адресная программа «Переселение в 2019 - 2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утверждённая Постановлением Правительства Челябинской области от 29 марта 2019 года.

Данной программой предусмотрено, что в случае предоставления жилого помещения большей площади, чем аварийное, оплата превышения площади осуществляется за счёт средств областного и местного бюджетов. При согласии собственника с ним заключается договор мены, в соответствии с которым ему предоставляется другое благоустроенное жилое помещение. Предлагаемое и изымаемое жилые помещения признаются равноценными. Доплата за разницу в стоимости обмениваемых жилых помещений не взимается.

Таким образом, взимание денежных средств с граждан за жилое помещение большей площади органами местного самоуправления является незаконным.

Прокурор внёс протест в Собрание депутатов Кыштымского городского округа. Протест удовлетворён, норма положения о предоставлении жилого помещения большей площади за счёт граждан исключена.