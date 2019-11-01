В Кыштыме волшебными огнями засияют дома и дворы

Автор: КР от Сегодня, 08:45 Категория: Общество

В декабре в нашем городе впервые пройдёт конкурс для жителей на лучшее праздничное световое оформление своих домов «Новогоднее волшебство».

Причём такую идею одобрили сами кыштымцы. Более 70 человек проголосовали за наиболее понравившийся новогодний конкурс на портале «Активный житель 74». По результатам голосования, 94,52 процента респондентов высказались за проведение конкурса, и лишь 5,48 процента участников опроса его не поддержали.

На вопрос о том, какие из номинаций нужно включить в конкурс, 35,66 процента ответили, что «Новогодний домик» (лучшее оформление частных домовладений), 34,11 процента поддержали «Новогоднее окошко» (лучшее оформление окон и балконов в многоквартирных домах), за «Новогодний дворик» (лучшее оформление территорий частных домовладений и многоэтажек) проголосовали 21,71 процента респондентов.

Таким образом, конкурс «Новогоднее волшебство» будет проводиться по трём номинациям: «Новогодний домик», «Новогоднее окошко», «Новогодний дворик». В настоящее время завершается разработка положения о конкурсе, который будет объявлен в начале декабря.