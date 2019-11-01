В Кыштыме дети представили Правила дорожного движения в рисунках

Автор: КР от Сегодня, 08:23 Категория: Общество

В нашем городе состоялся фестиваль детского художественного творчества по изучению Правил дорожного движения «Зелёная волна». Участники представили более ста творческих работ.

Лучшие из них оценивались по семи номинациям – презентация «Правила дорожного движения – правила жизни», литературное творчество «Дорога в школу», конкурс рисунков «Дорога не терпит шалости», агитационный плакат и буклет по пропаганде безопасности дорожного движения, а также номинация для юных фотолюбителей «Фотофакт».

Призовые места в разных возрастных категориях и номинациях заняли Елизавета Лебедева из коррекционной школы № 5, ученица третьей школы Евгения Задорина, Максим Устинов из начальной школы-детсада № 14, Диана Смирнова из первой школы.

Лучшими в номинации «Агитационный плакат» стали Полина Рахматулина и Анастасия Ахмина из десятой школы, Анна Тверскова из тринадцатой. В литературном творчестве отличились Кристина Борнякова из десятой школы и Илья Баранов из четвёртой.

Лучшие, по мнению жюри, презентации представили Тимофей Конкин, Арсений Демидов, Арсений Егоров и Александр Серков.

Ещё десять участников были отмечены призами и в других номинациях конкурса.