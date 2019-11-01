Полицейские Кыштыма и Карабаша провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район»

Автор: КР от Сегодня, 12:56 Категория: Общество

Фото предоставлено пресс-службой полиции.

В ночь на 23 ноября полицейские межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» совместно с сотрудниками частных охранных предприятий, дружинниками, судебными приставами и представителями других организаций провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

Во время инструктажа временно исполняющий обязанности начальника полиции подполковник Дмитрий Костин обозначил основные маршруты патрулирования. Особое внимание силовики обратили на раскрытие преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе и на улице. Всего было сформировано 28 мобильных групп.

Было проверено 239 единиц автотранспорта, составлено 16 протоколов за нарушения Правил дорожного движения.

Инспекторы по делам несовершеннолетних составили четыре протокола – по факту уклонения от уплаты административного штрафа и неисполнения родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Сотрудники отдела по вопросам миграции проверили 13 граждан Узбекистана, Казахстана, Украины и Таджикистана.