Жители Кыштыма могут получить компенсацию за приобретение приставки или антенны для приёма цифрового телевидения

Автор: КР от Сегодня, 12:30 Категория: Общество

За выплатами необходимо обращаться в управление социальной защиты населения (улица Фрунзе, 3, второй этаж).

Заявления принимаются до 30 апреля 2020 года.

Право на компенсацию затрат имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, дети погибших защитников Отечества, жертвы политических репрессий, инвалиды по слуху, а также южноуральцы, чей среднедушевой доход не превышает полуторную величину прожиточного минимума.

Единовременная выплата предоставляется в размере фактически понесённых затрат за приобретенное оборудование для приёма цифрового телевидения (приставок и антенн), но не более одной тысячи рублей.

Особые условия прописаны в законе для льготных категорий граждан тех населенных пунктов, которые находятся вне зоны приема цифрового сигнала и где единственным способом приема телерадиосигнала является спутниковое телевидение. В таких случаях размер единовременной выплаты составляет сумму расходов, связанных с приобретением и установкой спутникового оборудования, но не более 6500 рублей.

Всего в Кыштымском городском округе за материальной помощью для приобретения приставок обратились 57 жителей. Тридцать из них обратились в управление социальной защиты населения до 14 октября, а 27 – уже после перехода сигнала в цифру.

Согласно статистике, с 7 октября по 1 ноября в торговых сетях нашего города было приобретено 105 приставок и 99 телевизоров.

С 29 ноября по всей стране начнется вещание региональных телеканалов в цифровом формате в эфире Общественного телевидения России на 9-й кнопке. В Челябинской области врезку в телеканал ОТР будет осуществлять Областной телеканал. Увидеть любимые передачи ОТВ южноуральцы смогут ежедневно, с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 по местному времени.

Вещание телеканала ОТР в аналоговом формате и кабельных сетях продолжится в круглосуточном режиме.

С 1 декабря будет завершена работа областного штаба по координации вопросов перехода на цифровое вещание под руководством первого заместителя губернатора Челябинской области Виктора Мамина. Завершат свою работу и волонтёры цифрового телевидения.

Однако федеральная горячая линия 8-800-220-20-02 останется доступной, по-прежнему можно будет получить консультацию по вопросам перехода на цифровое эфирное вещание.

Справка:

Для предоставления единовременных выплат необходимы следующие документы:

1) заявление о предоставлении единовременной выплаты по форме, установленной Министерством социальных отношений Челябинской области;

2) документ, удостоверяющий личность гражданина;

3) копии документов, подтверждающих расходы: на приобретение спутникового оборудования - кассового чека либо приходного кассового ордера, в том числе документ, подтверждающий оплату с использованием систем электронных и (или) автоматизированных платежей (с указанием плательщика, получателя платежа, а также назначения платежа), товарной накладной; на установку оборудования - кассового чека либо приходного кассового ордера, в том числе документ, подтверждающий оплату с использованием систем электронных и (или) автоматизированных платежей (с указанием плательщика, получателя платежа, а также назначения платежа), акта выполненных работ по установке спутникового оборудования. Копии документов, представляются с предъявлением их оригиналов;

4) копии документов, подтверждающих расходы на приобретение цифровой приставки и приемной антенны - кассового чека либо приходного кассового ордера, в том числе документ, подтверждающий оплату с использованием систем электронных и (или) автоматизированных платежей (с указанием плательщика, получателя платежа, а также назначения платежа), товарной накладной. Копии документов, указанных в настоящем подпункте, представляются с предъявлением их оригиналов;

5) документы, выданные уполномоченными органами (организациями) о регистрации заявителя, супруга (супруги) заявителя и членов семьи заявителя по месту жительства (месту пребывания) на территории Челябинской области;

6) сведения о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения гражданина за предоставлением единовременной выплаты

7) документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из льготных категорий.

8) документы, подтверждающие предоставление уполномоченным органом телевизора с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами (индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида, документ из уполномоченного органа о предоставлении данного технического средства реабилитации).