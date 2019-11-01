В Кыштыме состоялось чествование мам в погонах

Автор: КР от Сегодня, 10:33 Категория: Общество

Прекрасные сотрудницы ИК-10 - Анна Соловьёва, Юлия Елисеева и Екатерина Глазкова.

Вчера в гостиной Народного дома собрались кыштымские мамы, которым оказалось по плечу совмещать службу Родине с заботой о детях. Причём многие из них воспитывают двух и трёх детей.

По словам одного из организаторов этой тёплой встречи, председателя городского женсовета и, кстати, тоже многодетной мамы Людмилы Богдажевской, такие чествования в преддверии Дня матери проводятся в нашем городе с 2011 года. На сей раз на торжество были приглашены пятнадцать сотрудниц полиции и исправительной колонии № 10.

Гостей поприветствовала заместитель главы округа по социальной сфере Елена Саланчук. Она пожелала женщинам быть любимыми, а если и плакать, то только от счастья.

В непринуждённой обстановке мамы в погонах общались друг с другом за чашечкой кофе. Затем вечер продолжился в зрительном зале. В рамках муниципального фестиваля «Год театра в Кыштыме» образцовая театр-студия «Окно» из Дома детского творчества представила спектакль по прозе Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней».