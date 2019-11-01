Жителя Кыштыма приговорили к десяти годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков

Автор: КР от Сегодня, 10:07 Категория: Общество

Кыштымский городской суд вынес приговор 30-летнему жителю нашего города. Он признан виновным сразу в нескольких преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Установлено, что мужчина сбывал наркотические вещества как группой лиц по предварительному сговору, так и в одиночку. Совместно с подельниками подсудимый «засветился» в четырёх эпизодах. Доказана его причастность к сбыту более трёх граммов «синтетики». Суд признал кыштымца виновным и в покушении на сбыт наркотических веществ в значительном размере.

Неженатый и нигде не работающий молодой человек находился под стражей с 19 марта этого года.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь Кыштымского городского суда Елена Казакова, по совокупности всех преступлений ему назначено наказание в виде 10 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Суд учёл раскаяние мужчины в содеянном, а также активное сотрудничество со следствием.

Приговор пока ещё не вступил в законную силу.