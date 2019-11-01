Житель Кыштыма не оплачивал коммунальные услуги более пяти лет

Автор: КР от Сегодня, 10:03 Категория: Общество

Кыштымский городской суд удовлетворил исковые требования теплоснабжающей организации, действующей на территории Карабашского округа, – ООО «Перспектива». Сразу оговорюсь: гражданское дело рассматривалось в нашем городе, поскольку ответчик проживает в Кыштыме.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь суда Елена Казакова, мужчина не оплачивал счета за горячее водоснабжение и отопление с февраля 2014 года по апрель 2019-го. За это время образовалась задолженность в 146 тысяч 754 рубля.

На судебное заседание должник не явился. Исковые требования теплоснабжающей организации удовлетворены в полном объёме. Теперь мужчине придётся погасить весь долг перед коммунальщиками, а также оплатить пени – 76 тысяч 92 рубля и госпошлину – 5428 рублей.

Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции.